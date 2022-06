Una delle caratteristiche distintive degli smartwatch Samsung è la presenza di una lunetta girevole, che semplifica l’esecuzione di una varietà di funzioni per chi lo indossa. Ciò è in contrasto con il design dei precedenti smartwatch, che si basano esclusivamente sul touchscreen o su una corona rotante, che potrebbe essere piccola e ingombrante da raggiungere. Questa nuova implementazione combina entrambe queste funzionalità.

Purtroppo, sembrerebbe che Samsung stia valutando la possibilità di eliminare la ghiera girevole in futuro. Secondo un tweet del leakster Ice Universe, che ha avvertito che per il prossimo Galaxy Watch 5, Samsung potrebbe non offrire più la funzionalità, questa informazione è stata confermata.

Galaxy Watch 5 arriverà presto

Il tweet di Ice Universe è stata una risposta a un altro utente su Twitter che aveva indicato di sperare che Samsung avrebbe preservato il design della lunetta girevole. In risposta a quell’utente, il leakster ha twittato che gli utenti potrebbero essere delusi. Il messaggio di Ice Universe era in risposta a quel tweet. Per cominciare, non sappiamo quanto siano accurate queste affermazioni; quindi, probabilmente dovresti evitare di indignarti troppo per il momento.

Più recentemente, abbiamo sentito come lo smartwatch potrebbe finire per utilizzare materiali premium, dove potrebbe finire per indossare un display in zaffiro e un corpo in titanio. Questa informazione è in accordo con i rapporti che sono circolati finora in merito al Galaxy Watch 5. Al momento non siamo sicuri se quel particolare materiale sarà quello standard utilizzato per tutti i modelli o se questa sarà una delle opzioni disponibili.

Possiamo solo ipotizzare a questo punto perché Samsung non ha ancora fatto un annuncio ufficiale sul Galaxy Watch 5, ma se e quando lo farà, molto probabilmente arriverà nello stesso periodo del Galaxy Z Fold 4 e Flip 4 nel mese di agosto.