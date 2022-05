Un nuovo rapporto afferma che Xiaomi sta lavorando su una Mi Band 7 Pro, che potrebbe essere presto disponibile per l’acquisto. Non è chiaro quali caratteristiche di questo modello lo renderebbero superiore al Mi Band 7 standard. C’è la possibilità che il dispositivo venga rilasciato a luglio, insieme allo Xiaomi 12 Ultra segnalato.

All’inizio di questo mese, Xiaomi ha presentato il suo più recente fitness tracker, il Mi Band 7, che si rivolge ai consumatori con un budget limitato. Come ci si poteva aspettare, questo era un altro tracker affidabile e conveniente con un set completo di funzionalità.

Xiaomi Mi Band 7 sarà rilasciato a breve

D’altra parte, sembra che Xiaomi stia lavorando a una versione più avanzata in questo momento. Secondo le informazioni fornite da GSM Arena, Xiaomi ha, inavvertitamente, incluso una Xiaomi Mi Band 7 Pro. L’elenco non ci fornisce molte informazioni ma sembra che Xiaomi Mi Band 7 Pro, ammesso che esista, potrebbe avere un aspetto identico a quello della Mi Band 7. Sulla base di queste informazioni, abbiamo il forte sospetto che le modifiche interne necessarie per garantire il nome “Pro” potrebbe essere un processore più potente o più funzionalità fitness.

Luglio è il mese in cui Xiaomi ha in programma di rilasciare un nuovo telefono. Anche se non è stato ancora annunciato, prevediamo che l’azienda introdurrà lo Xiaomi 12 Ultra durante quell’evento. C’è la possibilità che Xiaomi rilasci contemporaneamente anche Mi Band 7 Pro rilasciando nuove informazioni su quello che gli utenti possono aspettarsi da questa versione potenziale dell’indossabile.