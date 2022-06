Unieuro mette la freccia agli sconti e fa davvero sognare tutti i consumatori che al giorno d’oggi vorrebbero cercare di spendere sempre meno su ogni singolo acquisto effettuato, indipendentemente dalla fascia di prezzo o dalla categoria merceologica.

La campagna promozionale che potete trovare indicata nell’articolo, è da considerarsi valida solamente nei negozi fisici, oltre che naturalmente sul sito ufficiale, il quale comunque permette a tutti gli effetti di avere la possibilità di ricevere gratuitamente la merce presso il domicilio, senza costi aggiuntivi di alcun tipo (solo se gli ordini superano i 49 euro).

Unieuro: le nuove offerte con tutti gli sconti più pazzi

Prezzi davvero sempre più bassi vi aspettano in questi giorni da Unieuro, all’interno dell’ultima campagna promozionale, l’azienda ha giustamente pensato di inserire un SottoCosto che promuova sconti da pazzi, ma a tiratura limitata.

Le fasce che la stessa campagna abbraccia sono le più svariate, si passa per il Galaxy S22+, in vendita a 949 euro, sino a scendere al più economico Galaxy S20 FE, il cui prezzo comunque non va oltre i 399 euro. Nel caso in cui si volesse invece un prodotto Apple, la scelta potrebbe ricadere su iPhone 12, il cui prezzo si aggira sui 699 euro.

Volendo invece puntare verso modelli decisamente più economici, le possibilità di scelta spaziano tra xiaomi Redmi Note 10 Pro, ma anche Xiaomi 11T o Redmi Note 10 e Galaxy A13. Le proposte del volantino Unieuro non terminano qui, scopritele in esclusiva al seguente link speciale.