MediaWorld vuole tornare in auge sul mercato della rivendita di elettronica, con una nuova interessante campagna promozionale, pensata per invogliare un numero sempre maggiore di utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia generale.

La soluzione che troverete raccontata nel dettaglio nell’articolo, è da ritenersi valida solamente nei negozi fisici, con l’aggiunta del sito ufficiale, la perfetta commistione che permette a tutti di risparmiare al massimo, anche stando comodamente seduti sul divano di casa propria. L’unico appunto da fare alla vicenda, riguarda comunque la necessità di pagare le spese di spedizione per la consegna diretta a domicilio, a prescindere dall’ordine di spesa raggiunto.

MediaWorld: le offerte sono molto interessanti

Da MediaWorld prosegue fino al 2 giugno il cosiddetto Sconto Subito, ovvero la perfetta occasione per accedere ai prodotti maggiormente desiderati del momento, avendo la certezza di ricevere in cambio sconti fissi direttamente in scontrino. Prima di proseguire, è importante ricordare che quanto scritto è da considerarsi valido nell’immediato, ovvero le riduzioni non sono legate a sconti e riduzioni postume, ma tutto verrà scontato subito nello scontrino d’acquisto.

Il meccanismo già lo avevamo visto ed apprezzato in passato, più precisamente corrisponde al superamento di una determinata soglia di spesa, con in cambio uno sconto fisso prestabilito. In particolare parliamo di 400, 150, 75 e 50 euro di riduzione, andando oltre i 2000, 1000, 750 e 500 euro. Se volete conoscere da vicino il volantino, consigliamo comunque di collegarsi qui.