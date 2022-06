I prezzi del volantino Expert sono davvero ai minimi storici, gli utenti si sentono liberissimi di poter approfittare di ottime occasioni speciali, condite con un risparmio assolutamente invidiabile e con il quale sarà facilissimo pensare di spendere sempre meno.

Per approfittare dell’attuale campagna promozionale, è necessario ricordarsi che gli acquisti possono essere completati ovunque in Italia, senza differenze o vincoli particolari. L’unico appunto da tenere bene a mente, riguarda la necessità di pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, a prescindere dalla fascia di prezzo di appartenenza.

Expert: queste sono le offerte più pazze

Tantissimi sconti speciali vi attendono da Expert nel periodo corrente, gli utenti sono pronti a spendere al massimo 499 euro sull’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, a prescindere dalla categoria merceologica, anche se il focus pare essere mirato quasi esclusivamente sulla telefonia mobile.

In questo caso i modelli in promozione sono Realme GT Master Edition, Vivo Y21, Xiaomi Redmi 9C, Wiko Y62 Plus, Oppo A54s o anche un buonissimo TCL 20S. L’unico accenno interessante alla fascia immediatamente superiore, è rappresentato dall’ottimo Oppo Reno6 Pro, il cui prezzo finale si aggira attorno ai 599 euro, e rappresenta un buonissimo compromesso per coloro che vogliono avere il massimo, con uno sforzo non troppo elevato.

Tutti i dettagli del volantino sono raccolti per comodità sul sito ufficiale, in modo da avere la possibilità di conoscere da vicino i prezzi più bassi, prima di decidere se ricorrere all’effettivo acquisto.