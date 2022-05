Bennet riduce al massimo la spesa che gli utenti devono sostenere nel momento in cui si avvicinano ai tantissimi negozi dislocati sull’intero territorio nazionale, avendo così la certezza di approfittare di riduzioni importanti rispetto ai listini del periodo.

Coloro che vogliono cercare di spendere il minimo indispensabile, devono comunque sapere essere strettamente necessario recarsi personalmente in un qualsiasi negozio sul territorio, senza differenze regionali. I prezzi comprendono la solita garanzia della durata complessiva di 2 anni dalla data d’acquisto, a cui aggiungere comunque la variante no brand per quanto riguarda la telefonia mobile.

Bennet: queste sono le occasioni da non perdere

Bennet convince con una campagna promozionale perfettamente in grado di racchiudere al proprio interno una serie di occasioni da non credere, anche applicate sui migliori smartphone Apple in circolazione.

I due modelli in promozione sono più che altro legati alla fascia medio-alta, e comprendono Apple iPhone 13 a soli 789 euro, con l’aggiunta diretta di Apple iPhone 11, il cui prezzo è decisamente inferiore, dato il suo essere di due generazioni precedenti, infatti corrisponde a soli 549 euro. Nel caso in cui si fosse invece interessati al mondo Android, ecco arrivare Xiaomi Redmi 9AT a 99 euro, oppure anche galaxy A12 a 169 euro.

Gli utenti che invece fossero alla ricerca di un wearable molto valido, potranno pensare di acquistare l’incredibile Huawei Band 4E, disponibile nel periodo a soli 16,90 euro. Tutte le offerte del volantino sono raccolte per comodità direttamente a questo indirizzo speciale.