Google ha annunciato che gli amministratori ora possono aggiungere cartelle condivise alle unità organizzative (UO) in varie edizioni di Workspace. Gli amministratori saranno ora in grado di stabilire criteri di condivisione, aree dati e gestione degli accessi a livello granulare, il che potrebbe essere un vantaggio per i team IT che lavorano con l’archiviazione cloud di Google Drive.

Questa funzione è attualmente accessibile come beta aperta, il che significa che puoi usarla senza entrare in un programma specifico. Tutti i Drive condivisi ora si trovano nell’UO “root” e sono quindi soggetti alle stesse restrizioni. Tuttavia, questo aggiornamento offre agli amministratori nuove opzioni per la gestione dell’archiviazione cloud.

Google Drive migliora la sua piattaforma con nuove opzioni

Gli amministratori saranno in grado di trasferire i Drive condivisi in UO secondarie all’interno delle loro aziende, come “Marketing” o “Legale”, offrendo loro un controllo aggiuntivo sulla privacy e sulla sicurezza dei contenuti del Drive condiviso caso per caso, secondo Google.

Gli amministratori, ad esempio, possono limitare l’accesso a un drive condiviso appartenente all’ufficio legale perché include informazioni estremamente riservate. Google afferma inoltre che ciò consente agli amministratori un maggiore controllo sull’applicazione delle unità organizzative secondarie predefinite ai nuovi drive condivisi, assicurando che ogni nuovo drive condiviso sia soggetto a adeguate impostazioni di sicurezza del backup nel cloud.

Utilizzando il nuovo campo “Unità organizzativa” in “App > Google Workspace > Drive e Documenti > Gestisci Drive condivisi”, gli amministratori possono assegnare Drive condivisi a numerose UO. Gli utenti possono saperne di più sui Drive condivisi e sulla gestione degli utenti e delle attività dei Drive condivisi visitando il Centro assistenza di Google.

Questa funzione non è attualmente disponibile per gli utenti finali e non è disponibile per i client di Google Workspace Business Starter, Enterprise Essentials, Frontline o G Suite Basic e Business tradizionali.