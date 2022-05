È stato detto che Apple sta lavorando a un nuovo laptop Apple MacBook Air riprogettato. Si prevede che questo nuovo laptop sarà alimentato da un chip Apple Silicon M2 e avrà un design che è stato notevolmente modificato in diversi modi significativi.

Ora, c’è un nuovo rapporto emerso da Mark Gurman della newsletter Power On di Bloomberg che afferma che Apple potrebbe presentare ufficialmente il rinnovato MacBook Air al WWDC 2022. La Worldwide Developers Conference (WWDC) 2022 è prevista dal 6 al 10 giugno e se Apple prevede di fare annuncihardware durante quel periodo, il MacBook Air sarà uno di questi. Nel caso in cui ciò non avvenga ci potrebbero essere problemi con la produzione del nuovo portatile ridisegnato.

MacBook Air potrebbe essere presentato a breve

Dichiarazioni recenti dell’analista del settore Ming-Chi Kuo indicano che il MacBook Air 2022 includerebbe un nuovo design del fattore di forma e ulteriori possibilità di colore. Ha anche affermato che non avrà una forma affusolata, anche se è possibile che venga fornito con un design più simile al MacBook Pro.

Inoltre, si prevede che il laptop sarebbe più sottile e leggero, ed è anche possibile che arrivi in ​​opzioni di colore paragonabili a quelle dell’iMac da 24 pollici, che viene offerto in blu, verde, rosa, argento, giallo opzioni di colore , arancione e viola. Si ipotizza persino che possa avere una cornice biancastra insieme a una tastiera biancastra, il che sarebbe un significativo allontanamento dalle tradizionali tastiere nere dell’azienda.

Ci sono state una serie di voci e speculazioni che si contraddicono a vicenda riguardo al processore che sarebbe stato utilizzato nel prossimo notebook MacBook Air. Anche se dovrebbe essere la CPU M2, come hanno affermato diversi rapporti, ci sono alcune voci che indicano che Apple sta scegliendo di utilizzare il vecchio chip M1 per il nuovo MacBook Air a causa di problemi di catena di approvvigionamento