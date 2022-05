Per anni, gli utenti di smartphone hanno rivendicato la modalità scura. La funzione è molto utile di notte, anche se viene utilizzata solo se l’utente la preferisce. Queste funzionalità alla fine sono arrivate a iOS e Android in una versione a livello di sistema. Le applicazioni di terze parti, come è consuetudine, hanno dovuto modificare le proprie app per includere le modalità chiare e scure.

Secondo un nuovo rapporto di 9to5Mac, l’opzione Dark Mode sembra mancare nell’app iOS di Facebook. Il motivo specifico è sconosciuto, tuttavia diversi utenti hanno segnalato che la modalità scura sull’app Facebook di iOS è scomparsa.

Facebook potrebbe essere vittima di un bug

Questo è molto probabilmente un problema; dopo tutto, Meta non ha un chiaro motivo per rimuovere dal programma una funzione utilizzata regolarmente. Inoltre, l’eventuale rimozione dovrebbe essere stata preceduta da una dichiarazione. Questo sembra essere un bug dell’app di Facebook, che la società sta per ammettere o affrontare.

Secondo il rapporto, gli utenti di Facebook si sono spostati su altre piattaforme di social media come Twitter per esprimere la loro insoddisfazione per l’inaspettata perdita del supporto per la modalità scura. Ciò include il supporto di Facebook per l’interruttore della modalità scura a livello di sistema di iOS. L’interruttore della modalità scura in-app era precedentemente disponibile nelle Impostazioni dell’app, ma ora è scomparso.

Per il momento, ciò significa che l’app di Facebook non rispetterà più le tue preferenze di modalità scura a livello di sistema. Inoltre, non esiste un modo diretto per abilitare la modalità scura su Facebook. È possibile che non sia un problema che rovinerà la tua esperienza. Tuttavia, ci saranno alcune incoerenze visive, in particolare se utilizzi la modalità scura a livello di sistema iOS.

Il supporto per la modalità scura a livello di sistema è stato aggiunto a iOS nel 2019 con il rilascio di iOS 13. Facebook si prende il suo tempo per implementare il supporto di questa funzione. In realtà, il supporto dell’azienda per la modalità scura non è iniziato fino a giugno 2022. Questo era già un anno dopo l’annuncio della modalità scura come funzionalità vetrina in iOS 13.