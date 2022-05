Contatori modificasti per risparmiare in bolletta: ecco come fanno

Gli utenti stanno provando a sopravvivere al coronavirus nel miglior modo possibile. Sono tante le persone che stanno facendo ancora più sacrifici per provare a non avere problemi economici, ma spesso anche infrangendo la legge con qualche truffa. Sono infatti tantissimi i malintenzionati che vanno a sfruttare l’emergenza per riuscire a trarre profitto. Recentemente infatti sul web sono arrivate tantissime notizie in merito ad una truffa che permetterebbe agli italiani di risparmiare tantissimi soldi sulle bollette e sull’energia segnata sui propri contatori elettrici e del gas.

Da diverso tempo le forze dell’ordine stanno indagando, ma sembrerebbe che ultimamente il fenomeno stia prendendo piede un po’ dappertutto. Questo avrebbe portato però all’arresto di tantissimi truffatori, i quali sarebbero stati trovati in possesso di materiale utilizzato proprio per compiere la truffa dei contatori.

Contatori modificati: ecco la nuova truffa che riesce a rubare l’energia elettrica a tutte le compagnie italiane

Sono tante le segnalazioni in merito ad alcuni casi di allaccio abusivo ai contatori o magari di vero e proprio furto dell’energia mediante il proprio apparato di casa. Durante le perquisizioni effettuate dalle forze dell’ordine moltissimi utenti sono stati ritrovati in possesso di un magnete. Questo permetterebbe, dopo la sua applicazione al contatore, di rallentare il conteggio dell’energia o dei metri cubi di gas consumati.

Inoltre sono stati ritrovati anche altri oggetti che hanno fatto pensare al coinvolgimento di alcuni tecnici. Le forze dell’ordine hanno infatti trovato durante le perquisizioni locali rilevatori, contatori di riserva e anche dei punzonatori che servirebbero a sigillare i contatori stessi.