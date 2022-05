I prezzi che Comet ha deciso di includere all’interno dell’ultimo volantino, raggiungono livelli spettacolari, con la possibilità per gli utenti di approfittare di un risparmio che supera di gran lunga le più rosee aspettative.

Coloro che vorranno effettivamente avvicinarsi al mondo della rivendita di elettronica di Comet, potranno comunque pensare di approfittare degli sconti, recandosi personalmente in un qualsiasi negozio, oppure affidandosi all’e-commerce nazionale. Gli utenti che opteranno per questa seconda opzione, potranno approfittare della spedizione gratuita presso il domicilio, a prescindere dalla categoria merceologica, ottenibile solo con una spesa immediatamente superiore ai 49 euro.

Comet: le offerte del volantino sono da non credere

Da Comet è iniziata la stagione degli sconti, con il nuovo volantino, attivo fino all’8 giugno 2022, ogni cliente si ritrova a poter davvero pensare di spendere molto poco su ogni singolo prodotto aggiunto al carrello. Le riduzioni sono tantissime ed altrettanto interessanti, in prima pagina, ad esempio, scopriamo l’esistenza del Galaxy S20 FE, lo smartphone più richiesto degli ultimi anni, a soli 369 euro.

Sfogliando il volantino, tuttavia, scopriamo anche piccole chicche da non perdere assolutamente di vista, come il galaxy S22 in vendita a 799 euro, ma anche Galaxy Z Flip3 a soli 649 euro, per spaziare poi verso le fasce più basse, come Galaxy A32 5G a soli 199 euro, Galaxy A03 a 139 euro, Xiaomi redmi note 11 a 199 euro, Redmi 10 a 169 euro, Redmi 9C a 139 euro, senza dimenticarsi di Oppo A74, ma anche di Oppo A54s, Oppo A16s e similari.

Un buonissimo insieme di riduzioni di prezzo vi attende, per questo motivo consigliamo di collegarvi quanto prima al sito ufficiale.