Tantissime occasioni da non perdere assolutamente di vista attendono gli utenti nei vari negozi MediaWorld sparsi per il territorio, in questi giorni tutti possono davvero pensare di spendere poco o niente, nel momento in cui decideranno di acquistare un nuovo prodotto di tecnologia.

La campagna promozionale è questo e molto altro ancora, l’accessibilità, come al solito del resto, è assolutamente estrema, e pronta a far sognare anche i più restii all’acquisto. Coloro che vorranno avvicinarsi al volantino, devono comunque sapere che gli stessi prezzi sono stati attivati direttamente online sul sito ufficiale, con però la necessità di versare un piccolo contributo per la consegna diretta a domicilio.

MediaWorld: le offerte del volantino sono tra le migliori

Con Super-Zero di Mediaworld, il risparmio raggiunge livelli inimmaginabili fino a poco tempo fa, in quanto l’azienda ha giustamente pensato di mettere a disposizione offerte speciali, con prezzi decisamente concorrenziali veramente incredibili. Le migliori occasioni sono legate alla fascia medio-bassa, nella quale trovano posto Oppo A54s, disponibile a 179 euro, passando anche per il galaxy A52, il cui prezzo si aggira attorno ai 249 euro, come Redmi Note 10 Pro, disponibile a 269 euro, ed anche Redmi Note 10 5G a 179 euro.

Salendo leggermente di livello, ecco arrivare Redmi Note 11 Pro 5G, in vendita a 349 euro, per finire su Galaxy S21 FE, un prodotto eccellente dal prezzo di 499 euro, oppure il buonissimo Apple iPhone 11, soluzione che al giorno d’oggi costa 599 euro, ed è da considerarsi come una delle più valide alternative per coloro che vogliono godere dei servigi Apple, al giusto prezzo.

Il volantino, in scadenza il 26 maggio, lo potete sfogliare qui.