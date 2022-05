Telegram vuole superare la concorrenza di WhatsApp. La chat blu nel corso di queste settimane ha deciso di ampliare i suoi servizi a disposizione degli utenti. Tutti coloro che accedono a Telegram, a tal proposito, potranno ricevere una serie di novità molto interessanti e una serie di funzioni innovative.

Telegram, l’aggiornamento per i toni vocali

Proprio in queste ultime settimane gli sviluppatori hanno messo a punto un upgrade, utile per rendere sempre più personalizzata l’esperienza sulla piattaforma di messaggistica Tutti gli iscritti di WhatsApp, infatti, avranno la possibilità di scegliere un tono o una suoneria per messaggi e chiamate sulla base di file audio già disponili sullo smartphone. I file audio, quindi, potranno essere impostati come una notifica.

Attraverso questa funzione, gli sviluppatori intendono garantire al pubblico una piena personalizzazione della chat di messaggistica. A differenza di Telegram, infatti, su WhatsApp tale possibilità ancora non è contemplata.

Un’ulteriore novità è inoltre in rampa di lancio per gli utenti che sono iscritti su Telegram. Sempre in ottica di una totale personalizzare della chat gli utenti potranno impostare lo stop alle notifiche per la chat o per un gruppo oltre le misure standard delle 8 ore o dei 2 giorni. In base alle proprie esigenze, gli utenti avranno la possibilità di modificare il tempo per lo stop alle notifiche di una determinata conversazione.

Tale upgrade sarà disponibile sia per le conversazioni singole sia per le conversazioni di gruppo e i canali. Questi aggiornamenti saranno rilasciati sulle versioni di Telegram sia per iPhone che per smartphone Android di recente data.