Android contro l'App Store: sul Play Store sono disponibili 30 app a pagamento gratis

Android regala solo per oggi dei titoli a pagamento all’interno del Play Store di Google. L’iniziativa comprende tantissimi contenuti interessanti, i quali per qualche giorno potrebbero tenere nullo il prezzo.

Android vuole battere la concorrenza con tanti titoli a pagamento regalati gratuitamente sul Play Store di Google

Come vedete all’interno di questa lista, numerosi titoli del mondo Android saranno totalmente gratis. Si tratta di applicazioni e giochi molto interessanti che potrebbero tornarvi utile sia per divertirvi che per le varie faccende da svolgere ogni giorno mediante il vostro smartphone. Per procedere al download bisognava semplicemente cliccare sul link che vi porterà direttamente al Play Store di Google.