Fiat contro Renault: ecco perchè il marchio di auto francesi è migliore

Nonostante si tratti del marchio di casa, moltissime persone spesso tendono a lasciare da parte Fiat per sposare altre soluzioni. Tra queste sovente ricade la scelta sul marchio Renault, il quale non solo in Francia tiene altissimo il numero delle sue vendite. Effettivamente la resa delle auto Renault risulta davvero eccezionale, sotto diversi punti di vista che invece hanno fatto indispettire coloro che possiedono una Fiat.

Sarebbero infatti moltissimi i proprietari delle auto dello storico marchio italiano che si sarebbero lamentati, anche per auto che all’apparenza sembrerebbero vicine alla perfezione. Ovviamente parliamo sempre di problemi marginali, i quali non fanno del marchio Fiat una casa automobilistica da buttare. Anzi i record di vendite parlano molto chiaro, nonostante ci siano dei piccoli difetti che avrebbero fatto imbestialire gli acquirenti.

Fiat: i proprietari delle 500 X si lamentano per alcuni problemi all’interno delle auto

Dall’esterno sembra tutto bello quando si guarda un’auto, ma bisogna testarla con le proprie mani per capire come effettivamente va. Secondo i proprietari di alcune 500 X, il problema sarebbe presente in più aspetti dell’auto. Il crossover di casa Fiat infatti avrebbe visto emergere delle problematiche davvero fastidiose come ad esempio alcuni difetti al radar e alla telecamera frontale.

Il tutto perché il Cruise control adattivo è risultato fin dal primo momento inutilizzabile per alcune persone in possesso dell’auto.

Qualcuno avrebbe lamentato anche condensa all’interno dei fendinebbia, mentre alcuni avrebbero parlato di un borbottio all’accensione dell’auto durante i primi 10 secondi oltre che il rumore in frenata in discesa o in sterzata.