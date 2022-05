YouTube Music on Wear OS ora funziona come previsto. Secondo The Verge, il servizio musicale di Google ora trasmette in streaming direttamente dalla sua app Wear OS, indipendentemente dal fatto che tu sia su LTE o WiFi. Per il pieno funzionamento, dovrai accoppiarti con un telefono Android (lo streaming cellulare non è un’opzione per gli utenti iPhone) ed è richiesto un abbonamento Premium indipendentemente dalla piattaforma. Se soddisfi questi requisiti, puoi lasciare il telefono a casa e avere comunque accesso a tutta la tua musica.

Puoi anche aggiungere un riquadro YouTube Music per accedere facilmente all’area di navigazione o alla playlist riprodotta più di recente con l’aggiornamento. Se hai bisogno di ascoltare qualcosa offline, Smart Download aggiornerà automaticamente la tua libreria on-watch ogni volta che ti connetti al Wi-Fi. Il miglioramento dello streaming dovrebbe essere completato questa settimana.

YouTube Music include alcune novità

Per dirla chiaramente, lo streaming di musica proprietaria su Wear OS è stato problematico. Google Play Music era disponibile sulla piattaforma, tuttavia l’app non è stata trasferita quando il servizio è stato interrotto nel 2020 e sostituito con l’offerta YouTube. YouTube Music è stato aggiunto a Wear OS (con riproduzione offline) nell’estate 2021, tuttavia è stato inizialmente limitato al Galaxy Watch 4 e non era disponibile sui dispositivi Wear OS 2 fino a settembre dello stesso anno. Per lo streaming, hai dovuto fare affidamento su Spotify e altri servizi di terze parti e, in altre situazioni, non era affatto un’opzione.

Tuttavia, c’è una notevole richiesta di includere lo streaming. Pixel Watch di Google con LTE opzionale sarà disponibile questo autunno e non sarebbe bello se non potessi trasmettere in streaming il servizio musicale dell’azienda sul suo dispositivo indossabile ufficiale. Se hai deciso di utilizzare una configurazione interamente Google, l’app YouTube Music migliorata dovrebbe offrire un’esperienza coerente quando arrivano i Pixel.