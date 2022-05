Apple ha iniziato a distribuire macOS Monterey versione 12.4, il quarto aggiornamento importante dal rilascio del sistema alla fine del 2021. Se non hai ancora ricevuto l’aggiornamento o sei interessato a ciò che è incluso, Apple ha fornito le note di rilascio nella sua pagina di supporto. Ora puoi limitare il numero di podcast sul tuo Mac e cancellare automaticamente gli episodi obsoleti.

L’aggiornamento del firmware 15.5 per Studio Display di Apple aumenterà la qualità della webcam. Ci sono anche numerose correzioni di sicurezza e aggiornamenti per gli sviluppatori. Un altro cambiamento che il subreddit di macOS ha osservato e che Apple non ha rivelato nelle sue note è che Universal Control è uscito dalla beta.

macOS Monterey 12.4, potete già scaricare l’aggiornamento

Quando guardi da vicino l’aggiornamento di Monterey, noterai che Apple non ha menzionato la modifica di Universal Control nelle note ufficiali. Per coloro che non hanno familiarità, la funzione Universal Handle di Monterey ti consente di controllare numerosi Mac e iPad con un’unica tastiera e mouse. Dalla metà di marzo, Apple ha testato la funzionalità per appianare eventuali problemi.

Il prossimo aggiornamento riguarda Studio Display, un monitor da 27 pollici che è stato rilasciato all’inizio di quest’anno e include una fotocamera Ultra-Wide da 12 MP. Le persone hanno criticato la fotocamera per la produzione di fotografie di scarsa qualità. L’aggiornamento 15.5 risolve i problemi aumentando il contrasto, l’inquadratura e la riduzione del rumore dell’immagine della fotocamera. Questo aggiornamento, tuttavia, non è incluso nella versione Monterey 12.4 e deve essere scaricato singolarmente.

La modifica degli Apple Podcast può sembrare insignificante all’inizio, ma fa parte del crescente interesse dell’azienda per il podcasting. Le versioni iOS 15.5 e iPad 15.5 hanno entrambe ricevuto la stessa modifica. Inoltre, Apple sta sviluppando un nuovo servizio per assistere i produttori nella gestione e nella pubblicazione dei loro podcast su piattaforme di terze parti.