Il Samsung Galaxy Watch 5 Pro è uno smartwatch premium con specifiche maggiori. Di conseguenza, il prezzo di questo dispositivo potrebbe aumentare. Si dice che il Samsung Galaxy Watch 5 Pro, numero di modello SM-R925, contenga una grande batteria da 572 mAh. Questo articolo è stato precedentemente certificato in Corea ed una batteria da 572 mAh sarebbe un miglioramento significativo rispetto al Galaxy Watch esistente. Il Galaxy Watch 5 potrebbe essere disponibile in due dimensioni, tuttavia il Galaxy Watch 5 Pro potrebbe essere disponibile solo in uno.

Samsung includerà una funzione di rilevamento della temperatura corporea nella serie Galaxy Watch 5, secondo ETNews. Ciò aiuterà a rilevare i primi indicatori di COVID-19, come la febbre, oltre a monitorare i cicli di ovulazione. Esistono già in commercio alcuni smartwatch che consentono il rilevamento della temperatura corporea, ma questa funzione ogni tanto fallisce. Variabili esterne come la luce solare possono avere un impatto significativo sulla temperatura della pelle del polso.

Galaxy Watch 5, non ci sono ancora informazioni ufficiali

Secondo ETNews, Samsung ha risolto il problema ed il monitoraggio della temperatura corporea potrebbe essere un tema per i dispositivi indossabili di Samsung quest’anno, poiché la società sta anche sviluppando prototipi di cuffie Galaxy Buds che supportano la temperatura corporea, secondo le fonti.

La serie Samsung Galaxy Watch 5 sarà rilasciata ad agosto, quasi un anno dopo la serie Galaxy Watch 4. Non ci sono molte informazioni disponibili sulla serie Samsung Galaxy Watch 5 in questo momento. Non abbiamo idea di quali miglioramenti forniranno questi smartwatch. L’edizione Pro, invece, sembra includere tutte le caratteristiche degne di nota. Questo dispositivo sarà ufficiale tra pochi mesi e potremo ottenere informazioni ufficiali.