Vodafone guarda con particolare interesse al campo della telefonia mobile in questa stagione primaverile. Il gestore inglese mette a disposizione di tutti gli utenti una serie di promozioni molto vantaggiose, con un pacchetto quasi illimitato di consumi e con prezzi da vero ribasso. Per sfidare Iliad in maniera diretta, Vodafone rispolvera la tariffa Special 70 Giga.

Vodafone, in primavera ritorna la tariffa con 70 Giga e prezzi da ribasso

La Special 70 Giga rappresenta la migliore iniziativa per la telefonia mobile. Gli utenti che scelgono questa ricaricabile avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della loro rubrica ed anche 70 Giga per navigare in rete. Il prezzo previsto per il rinnovo di questa promozione è di 7,99 euro. All’atto dell’attivazione, gli utenti dovranno aggiungere solo un costo una tantum dal valore di 10 euro.

I clienti che scelgono la Special 70 Giga di Vodafone potranno beneficiare anche di ulteriori vantaggi. Il provider, ad esempio, propone la garanzia di costi bloccati almeno durante il primo semestre. I nuovi utenti del gestore inglese, pertanto, non avranno rimodulazione sui costi e sulle soglie di consumo durante i primi sei mesi dalla sottoscrizione della SIM.

I clienti interessati a questa promozione potranno procedere con l’attivazione presso uno dei punti vendita ufficiali del gestore in Italia. La portabilità del numero e della rete mobile da TIM, WindTre o anche Iliad rappresenta un’operazione fondamentale per la sottoscrizione della tariffa. Per la portabilità saranno necessari i classici tre giorni lavorativi.