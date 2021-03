Il mese di Marzo è pieno di occasioni per i clienti di TIM, Vodafone, Iliad e WindTre che hanno intenzione di modificare la loro SIM e contestualmente anche l’operatore di appartenenza. I principali gestori garantiscono tariffe low cost molto vantaggiose. Queste sono le principali ricaricabili con costi bassi e soglie di consumo molto ampie.

TIM, Vodafone, Iliad, WindTre: quattro tariffe low cost per Marzo

Una prima promozione conveniente è senza dubbio la TIM Gold Pro. Gli abbonati che andranno a sottoscrivere questa promozione riceveranno chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili con 70 Giga per la connessione internet. Il costo previsto per il rinnovo mensile sarà di soli 7,99 euro.

Le offerte di Vodafone prevedono tra le tante opportunità la ricaricabile Special 100 Giga. Gli abbonati che attivano questa promozione avranno consumi senza limiti per chiamate ed SMS più 100 Giga per la navigazione internet. Il prezzo previsto per il rinnovo della ricaricabile è di 9,99 euro.

Oltre alle tariffe di TIM e di Vodafone, non deve essere trascurata la nuova iniziativa che Iliad ha presentato ai suoi abbonati: la Flash 100. I clienti che andranno ad attivare questa valida iniziativa riceveranno SMS e chiamate illimitate più 100 Giga per internet. Il prezzo previsto sarà di 9,99 euro.

La lista delle migliori offerte per la telefonia mobile si conclude infine con la WindTre Star+. I clienti che sceglieranno di attivare una SIM con l’operatore arancione avranno a loro disposizione minuti illimitati verso tutti, più 200 SMS e 100 Giga per navigare in internet. Il costo previsto per il rinnovo è di 7,99 euro ogni mese.