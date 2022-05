Le nuove offerte pensate e lanciate da Esselunga nel periodo corrente, vogliono porre un freno all’incredibile crescita delle dirette rivali del settore, proponendosi come più valida alternativa, e sopratutto riuscendo a convincere un numero sempre maggiore di utenti all’acquisto di nuovi prodotti.

Il volantino che trovate raccontato direttamente nel nostro articolo, è una piccola meraviglia, poiché a tutti gli effetti amplia gli orizzonti per molti di noi, garantendo l’accesso agli sconti in ogni negozio in Italia, senza differenze territoriali o vincoli particolari. Coloro che spenderanno poi più di 199 euro, potranno richiedere la rateizzazione senza interessi, definita comunemente Tasso Zero, in modo da pagare il tutto direttamente dal proprio conto corrente bancario.

Esselunga, attenzione alle nuove offerte: i prezzi sono super

I prezzi sono sempre più bassi da Esselunga, grazie sopratutto alla presenza di una offerta tech che potrebbe farvi risparmiare moltissimo denaro. In questi giorni è infatti stato attivato uno sconto importante sull’acquisto di un Apple iPad 9 di ultima generazione, un tablet veramente interessante, il cui prezzo di 329 euro, per la variante 64GB solo WiFi, pare essere sin da subito decisamente interessante.

La scheda tecnica lo descrive come un prodotto da non perdere assolutamente di vista, poiché comunque parliamo di un prodotto con display da 10.2 pollici di diagonale, batteria da almeno 10 ore di utilizzo, fotocamera posteriore da 8 megapixel, anteriore da 12 megapixel e processore A13 Bionic ad alte prestazioni. Come anticipato, le scorte potrebbero essere limitate, per questo motivo consigliamo una rapida decisione.