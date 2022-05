Tantissimi sconti speciali si nascondono alle spalle di un volantino Carrefour dalle occasioni veramente incredibili, in questi giorni tutti gli utenti sono infatti pronti a spendere pochissimo sull’acquisto di nuovi modelli.

Il rapporto qualità/prezzo è favorevole sotto molteplici aspetti, data infatti la presenza di un numero elevato di riduzioni di prezzo, con prodotti fortemente scontati rispetto alla cifra originaria. Gli acquisti, se interessati, devono comunque essere completati in esclusiva nei negozi fisici, non sul sito ufficiale.

Carrefour: le offerte sono le migliori dell’anno

Un’ottima selezione di prodotti scontati vi attende da Carrefour, direttamente tramite il sito ufficiale, raggiungibile a questo link, è possibile approfittare di prezzi bassi e convenienti.

I modelli di smartphone in promozione sono in vendita a non più di 400 euro, e toccano Xiaomi 11 Lite e Oppo A94 a 349 euro, ma anche Redmi Note 10 Pro a 329 euro, Oppo A74 a 299 euro, Galaxy A22 a 249 euro, Oppo A54s a 269 euro, Xiaomi Redmi Note 10S a 279 euro, Redmi Note 10, Realme 8, Galaxy A32, TCL 20L, Alcatel 1 2021, Alcaltel 1SE, Alcatel 1B, Galaxy A03 e altri ancora.

Nell’idea di acquistare un prodotto, ricordiamo comunque che non tutti sono disponibili sbrandizzati; l’eventuale appartenenza ad un operatore, viene indicata direttamente nella denominazione. Per ogni altra informazione in merito al corrente volantino, vi rimandiamo al link inserito in precedenza, ricordando comunque che la garanzia di 24 mesi è applicata ad ogni acquisto, e prevede la riparazione di qualsiasi difetto di fabbrica.