Il noto marchio automobilistico tedesco Mercedes presenterà nel corso dei prossimi mesi il rendimento alcuni suoi veicoli. Tra questi, ci sarà il nuovo SUV sportivo targato Mercedes AMG GLE. Quest’ultimo, in particolare, è stato da poco spiato su strada.

Mercedes AMG GLE: avvistato su strada il nuovo SUV sportivo di Mercedes

Come sempre le aziende del settore automobilistico testano su strada i propri veicoli prima di presentarli ufficialmente sul mercato. Il prossimo SUV sportivo del marchio tedesco Mercedes, ovvero Mercedes AMG GLE, è stato avvistato in queste ore sulle strade del Sud Europa.

Dalle foto emerse in rete, possiamo notare alcuni dettagli estetici del veicolo nonostante siano presenti alcune zone camuffate. In particolare, sul retro possiamo notare il design dei gruppi ottici leggermente modificati. Anche sul fronte troviamo in generale un restyling del look dei fari anteriori e del paraurti.

Trattandosi comunque di un restyling, ci aspettiamo la presenza di qualche dettaglio estetico tipico della serie AMG e qualche colorazione nuova tra cui scegliere. Per quanto riguarda gli interni, sappiamo da tempo che il sistema di infotainment sarà affidato alla piattaforma MBUX e non mancherà ovviamente un ampio display per la strumentazione digitale.

Rimaniamo in attesa di ulteriori dettagli. Vi ricordiamo che il nuovo SUV Mercedes AMG GLE dovrebbe debuttare ufficialmente entro il 2022. Il veicolo, in particolare, dovrebbe essere proposto in due versioni. La prima sarà la Mercedes AMG GLE 53 4MATIC+ ed avrà a bordo un motore con una potenza di 435 CV. La seconda versione, invece, sarà la Mercedes AMG GLE 63 4MATIC+ ed avrà a bordo un motore con una potenza più elevata di 612 CV.