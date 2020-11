Il sistema MBUX è un infotainment lanciato da Mercedes nel 2018 e da allora si è arricchito con tante nuove funzioni. Per il futuro la casa automobilistica ha intenzione di rendere questo sistema ancora più efficiente e, in particolare, sulla Mercedes Classe S. In futuro, infatti, sembra che sarà possibile gestire i dispositivi smart di casa targati Bosch direttamente dall’auto.

Il sistema MBUX si arricchirà di nuove funzioni che permetteranno di gestire la smart home dall’auto

La casa automobilistica Mercedes ha in serbo tante novità per il futuro e tra queste vi è un’ulteriore implementazione del sistema di infotainment MBUX. Come già accennato, nei piani dell’azienda c’è un proposito molto ambizioso. Con questo sistema, infatti, a partire dal mese di dicembre sarà possibile gestire la smart home direttamente dall’auto per tutti i possessori di Mercedes Classe S.

Nello specifico, questo sarà reso possibile grazie all’interazione tra il sistema di infotainment della casa automobilistica e la piattaforma Bosch Smart Home. Solo chi avrà in casa i dispositivi smart dell’azienda tedesca potrà infatti usufruire di questa innovativa funzionalità sulla propria auto targata Mercedes. Tra i dispositivi per la smart home di Bosch compatibili con questa funzione, ci saranno il controllo della luce e il termostato ambiente.

Entrambe le aziende sono molto entusiaste di questa collaborazione. Nils Schanz, ovvero l’Head of User Interaction Voice Control della casa automobilistica, ha così dichiarato: “Siamo lieti di poter estendere la nostra partnership con Bosch nell’area Smart Home e siamo entusiasti di offrire interazioni vocali superiori tramite il nostro assistente vocale MBUX. La nostra integrazione delle soluzioni Smart Home di Bosch, con la sua vasta gamma di dispositivi supportati, ha permesso a MBUX di rafforzare la sua posizione di leader nell’intelligenza artificiale vocale nel campo automotive.”