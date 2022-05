L’operatore telefonico Vodafone ha deciso di fare una sorpresa ad alcuni suoi utenti di rete mobile. In particolare, questi ultimi potranno attivare l’offerta di rete fissa Vodafone Internet Unlimited ad un prezzo speciale. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Vodafone Internet Unlimited: per chi è già cliente l’offerta di rete fissa è scontata

Come già accennato, alcuni clienti mobile del noto operatore telefonico rosso potranno attivare un’offerta di rete fissa ad un prezzo speciale. Si tratta dell’offerta denominata Vodafone Internet Unlimited e per questi ultimi sarà attivabile ad un costo di 19,90 euro al mese.

L’offerta in questione può essere attivata anche da chi è un nuovo cliente. Tuttavia, in questo caso il prezzo non sarà scontato ma sarà pari a 23,90 euro al mese. In ogni caso, non è previsto alcun costo di attivazione ed è anzi inclusa nel prezzo la Vodafone Station. In particolare, l’offerta comprende anche chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali, internet illimitato in ADSL, Misto Fibra Rame FTTC o Fibra FTTH.

I clienti che potranno attivare l’offerta di rete fissa a prezzo speciale potranno farlo recandosi online sul sito ufficiale oppure se riceveranno apposita comunicazione tramite un SMS promozionale. Ecco qui di seguito il testo presente all’interno del messaggio:

“Vodafone: caro cliente, ti offriamo Internet a casa senza limiti e senza vincoli a XX,XX euro e con solo 1 euro in più puoi avere giga illimitati alla massima velocità sul tuo cellulare! Rispondi OK subito a questo messaggio e ti contattiamo gratis per info e attivazione! Hai tempo fino al 18/5”.