Vodafone è tornato alla carica e lo fa per contrastare sempre di più i vari competitors. L’operatore telefonico, in particolare, ha da poco rilanciato nei negozi fisici aderenti l’offerta di rete mobile Vodafone Special Minuti 50 Giga ed è rivolta principalmente agli utenti che provengono dai competitors come TIM e Tiscali.

Vodafone: ritorna l’offerta mobile Vodafone Special Minuti 50 Giga

Il noto operatore telefonico rosso ha deciso di far tornare una tra le offerte più apprezzate. Come già accennato, si tratta della promo denominata Vodafone Special Minuti 50 Giga e questa volta è attivabile dagli utenti che richiederanno la portabilità del proprio numero dagli operatori telefonici Kena, BT Enia, Bladna Mobile, TIM, Tiscali, CoopVoce, Spusu e Digi Mobil.

L’offerta mobile è tornata disponibile dalla giornata di ieri 22 aprile 2022 e lo sarà fino a nuova comunicazione da parte di Vodafone. Nello specifico, Vodafone Special Minuti 50 Giga include ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 50 GB di traffico dati da sfruttare con la connettività 4G di Vodafone.

Il costo per il rinnovo mensile dell’offerta è di 9,99 euro. Inizialmente è previsto il costo di 1 centesimo per l’attivazione e un costo di 3 euro per la scheda sim. Tra le altre offerte della serie Special dell’operatore telefonico ricordiamo poi la disponibilità di Vodafone Special 50 Digital Edition.

Quest’ultima, in particolare, comprende minuti di chiamate ed SMS senza limiti verso tutti e 50 GB di traffico dati ad un costo al mese di 7,99 euro. L’offerta in questione è però attivabile da chi proviene da Iliad, Fastweb e altri operatori telefonici.