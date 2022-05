Un volantino Coop e Ipercoop davvero incredibile vi attende in questi giorni nei negozi sparsi per il territorio, gli utenti sono prontissimi a mettere le mani su prodotti di alto livello, spendendo cifre sempre più basse ed economiche.

L’accessibilità della corrente campagna promozionale, ricordiamo essere estesa a praticamente tutti i consumatori in Italia; ciò sta a significare, in altre parole, che gli acquisti possono essere completati in ogni negozio, senza differenze territoriali. Per raggiungere più utenti possibili, ecco arrivare la disponibilità degli sconti sul sito ufficiale, con consegna gratis per ogni ordine del valore superiore ai 19 euro.

Coop e Ipercoop: questi sono sconti da non perdere

Le proposte di Coop e Ipercoop spaziano tra un gran numero di prodotti di vario genere, o comunque qualità generale, sebbene comunque l’attenzione degli utenti sia focalizzata sulla telefonia mobile, con un fortissimo accento sulla fascia medio-bassa.

Il prodotto più allettante della selezione delle aziende è sicuramente il Samsung Galaxy A53, questi risulta essere acquistabile con un esborso finale di 449 euro, e con il quale è possibile godere di prestazioni più che adeguate. Volendo invece risparmiare, puntando eventualmente su un modello leggermente più datato, la scelta potrà ricadere sull’Oppo Find X3 Lite, il cui prezzo risulta essere inferiore ai 300 euro.

Le alternative del volantino sono molteplici, sono sempre disponibili anche Galaxy A03, Motorola Moto E40 o anche Realme C11, con prezzi ovviamente inferiori rispetto ai precedenti modelli raccontati nell’articolo