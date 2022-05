Offerte a non finire si stagliano all’orizzonte per gli utenti che vorranno recarsi da Bennet per completare i propri acquisti, sempre nell’ottica di raggiungere il più elevato livello di risparmio possibile.

Il rapporto qualità/prezzo è favorevole per la maggior parte di coloro che potranno recarsi fisicamente in negozio, ricordando infatti che gli acquisti non sono effettuabili sul sito ufficiale o comunque da altre parti in Italia. I prodotti, ad ogni modo, sono interamente distribuiti con garanzia della durata di 24 mesi, e sono anche completamente no brand, ovvero gli smartphone ricevono gli aggiornamenti dal produttore, non dall’operatore telefonico.

Premete qui e collegatevi al nostro canale Telegram ufficiale, troverete codici sconto Amazon completamente gratis, ed un lunghissimo elenco di offerte speciali.

Bennet: le offerte sono per tutti da capogiro

Bennet ha recentemente svelato le nuove offerte del volantino, promettendo un risparmio importante, anche sulla fascia alta della telefonia mobile. Gli utenti che infatti vorranno acquistare un nuovo dispositivo Apple, potranno recarsi in un qualsiasi negozio di Bennet, e godere ad esempio dell’iPhone 12, ad un prezzo non troppo elevato.

Le alternative con sistema operativo Android sono invece generalmente più economiche, e spaziano tra Galaxy A03s, disponibile a 129 euro, per finire con Galaxy S20 FE 2021, un prodotto eccellente disponibile a soli 349 euro, ma anche Galaxy A52s, il cui prezzo finale non supera minimamente i 300 euro.

Tutti gli sconti, e molti altri ancora, vi attendono in esclusiva sul sito ufficiale di Bennet, ricordando però che gli acquisti saranno effettuabili solamente nei negozi fisici in Italia. La scadenza della campagna è fissata al 15 maggio 2022, direttamente a questo link.