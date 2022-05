Euro rari: è tempo di "baratto", con un semplice euro ne avrai migliaia in cambio!

Hai appena fatto la spesa e tra le mani ti capita una moneta mai vista prima. Per la prima volta ti rendi conto di esserti imbattuta in uno di quegli euro rari che capitano una sola volta nella vita. Ma c’è un però. Innanzitutto una valuta per essere preziosa e permetterci di guadagnare deve essere ben conservata. Dopodiché sono fondamentali tiratura e reperibilità, ma anche gli errori di conio, le modalità di emissione, lo Stato che li emette, e gli Euro commemorativi. In base a questi il costo può variare: si va dai 2,50 euro, fino ad arrivare a migliaia di euro.

Euro rari: basta una valuta minima per diventare ricchi!

Andorra del 2015, 2017 e 2018;

dal 2010 al 2018; Città del Vaticano del 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Non avete la piò pallida idea di cosa sia la tiratura? Semplice. Per tiratura si intende il numero di monete emesse in circolazione dalla zecca dello Stato (in molti casi si può assistere anche a tirature di 3, 4 o 5 milioni e oltre). Una volta trovato il gioiello alla portata di tutti, vi consigliamo di dirigervi immediatamente da un collezionista esperto!