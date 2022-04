Monete rare: è molto probabile che tu abbia questi 50 centesimi preziosi nel portafogli

Di monete rare ne è pieno il mondo, ma in pochi hanno la pazienza di controllarle periodicamente. Il loro valore apparente raggiunge a malapena i €0,50, eppure molte di queste sono in grado di farci guadagnare delle belle cifre. Ecco la lista, dalle più comuni alle più preziose.

Monete rare: il valore dei pezzi da 50 centesimi

Cinquanta Centesimi preziosi: Andorra

Le monete rare del 2015 valgono 4,50 €

€ I 50 Centesimi Andorra del 2016 valgono 4€

Austria

Quelle del 2012 valgono 7,50 €

valgono € I 50 Centesimi Austria del 2013 raggiugono invece i 6 €

raggiugono invece i € Le 2014 hanno un valore di 6€ mentre quelle del 2015 arrivano a 6€

Belgio

Le monete da 50 Centesimi Belgio del 2000 Prima Serie valgono 3,50 €, mentre quelli del 2001 3 €

Prima Serie valgono €, mentre quelli del € Le medaglie firmate 2005 Prima Serie hanno un valore di 2 €

Prima Serie hanno un valore di € 2006 Prima Serie= a 2 €

Prima Serie= a € 2010 Terza Serie= 2,50 €

Terza Serie= € 2013 Terza Serie= 3 , 50 €

Terza Serie= , € 2018 Quarta Serie= 2,50€

Vaticano

I 50 Centesimi Vaticano del 2002 Prima Serie valgono ben 45 €

Prima Serie valgono ben € 2003 Prima Serie= 16 €

Prima Serie= € 2005 Seconda Serie= 13 €

Seconda Serie= € 2006 Terza Serie= 9 €

Terza Serie= € 2007 Terza Serie= 13 €

Terza Serie= € 2008 Terza Serie= 7 €

Terza Serie= € 2009 Terza Serie= 8€

I 50 centesimi sviluppati dalla Città del Vaticano hanno un valore superiore in quanto raggiungono un certo grado di rarità. Nello specifico però le prime in assoluto, sono state coniate dal 2002 al 2005 e rappresentano il profilo di Papa Giovanni Paolo II. Per intenderci, un pezzo del 2002 in condizioni Fior di Conio vale fino a 50 euro. Oppure, quella sviluppata nel 2005 in onore del pontefice polacco e coniata in 60mila esemplari, vale fino a 60 euro.

In ogni caso, la quotazione delle monete rare varia in base alla tiratura e alla reperibilità. Quando si parla di tiratura si intende il numero di monete emesse in circolazione dalla zecca dello Stato (in molti casi assistiamo a tirature di 3, 4 o 5 milioni e oltre). A volte possono arrivare a valere migliaia di euro per via di una tiratura limitata. Tutto dipende da Errori di conio, Modalità di emissione, Lo Stato che li emette, Euro commemorativi.