Da parecchio tempo, Apex Legends Mobile è in fase di sviluppo e ha attraversato una serie di diverse build iniziali. Il gioco battle royale ampiamente giocato sarà presto disponibile su dispositivi mobile e una data di rilascio per il lancio globale del gioco è stata finalmente rivelata.

Il 17 maggio 2022, un’edizione mobile di Apex Legends sarà disponibile per il rilascio in tutto il mondo. Verrà rilasciato per gli utenti dei sistemi operativi iOS e Android. Per chi non lo sapesse, Apex Legends è uno dei titoli sparatutto multiplayer più popolari ora disponibili nel settore dei videogiochi. La modalità di gioco principale di Apex Legends è un formato noto come battle royale. Il team di sviluppo dietro Apex ha deciso di creare una versione mobile del gioco dopo aver visto le prestazioni della versione mobile di PUBG.

Apex Legends Mobile arriverà il 17 maggio

Sebbene il gioco fosse giocabile già da qualche tempo in alcuni luoghi, la data del suo rilascio ufficiale in qualsiasi altra parte del mondo non è stata annunciata fino a poco tempo fa. Di conseguenza, il gioco mobile sarà finalmente scaricabile dal 17 maggio tramite Google Play Store e Apple App Store. Al momento, il nuovo porting è uno dei titoli più attesi e ha già riscontrato un successo significativo nelle regioni in cui era già disponibile. Questo successo ha portato il nuovo porting a essere uno dei titoli più attesi.

Ma ora Apex Legends Mobile sarà disponibile per un pubblico più ampio, il che significa anche che possiamo anticipare di vedere presto un annuncio anche per quanto riguarda un campionato professionistico. Il gioco è stato creato da Respawn Entertainment, la società che è anche responsabile della serie di giochi Titanfall. Sebbene non fosse solo e in coppia con l’editore cinese Tencent, che ha già molta esperienza nello sviluppo di giochi mobile e nel suo mercato, ha avuto molta esperienza nello sviluppo di giochi mobile e nel suo mercato.