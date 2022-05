La serie Oppo Reno 7 è stata rilasciata in Cina nel novembre 2021 e includeva la più recente ColorOS 12 di Oppo. Nonostante il fatto che all’epoca fosse disponibile Android 12, la serie non è stata lanciata con essa. Invece, la serie Oppo Reno 7 è stata preinstallata con Android 11.

Oppo ha finalmente confermato che da oggi in poi, i possessori di Oppo Reno 7 Pro e Reno 7 SE 5G in Cina riceveranno l’aggiornamento ufficiale di Android 12 dall’azienda tramite il suo programma di distribuzione ColorOS 12 x Android 12. I modelli idonei per l’aggiornamento sono: Oppo Reno 7 Pro 5G League of Legends Edition, Reno 7 Pro 5G League of Legends Limited Edition (versione firmware numero C.04 e successive) e Reno 7 SE 5G Oppo (versione firmware numero C.03 e successive).

Oppo sta aggiornando alcuni device ad Android 12

Per essere il primo a ricevere l’aggiornamento ufficiale sul tuo dispositivo Oppo devi andare in Impostazioni > Informazioni sul telefono > Informazioni sulla versione del firmware. Quindi, nell’angolo in alto a destra, premi l’icona dei tre punti e seleziona ‘Richiedi aggiornamento’ e spunta i Termini e condizioni e fai clic su Accetta. L’aggiornamento verrà scaricato e installato non appena completato.

Oppo ha dichiarato nell’articolo dell’annuncio che questo aggiornamento ufficiale di ColorOS 12 x Android 12 non cancellerà i dati degli utenti, ma l’azienda consiglia vivamente ai suoi utenti di archiviare i dati personali in modo che abbiano un backup nel caso qualcosa vada storto.

Secondo Oppo, va avvertito che diversi comuni programmi di terze parti sono ancora incompatibili con Android 12. Di conseguenza, potrebbero esserci casi in cui i programmi di terze parti non possono essere utilizzati normalmente dopo l’aggiornamento. Dopo l’aggiornamento, il marchio consiglia agli utenti cinesi di aggiornare l’app all’ultima versione nell’app store dell’azienda per evitare problemi e arresti anomali su questi programmi di terze parti.