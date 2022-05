Gli italiani stanno vivendo una lunga crisi sul fronte economico, a causa dei rincari che si sono sin qui alternati sulle bollette di luce e gas. Tutti i cittadini si sono trovati a pagare costi extra per il pagamento dell’energia elettrica e delle forniture di gas. A causare questa stangata sui costi c’è principalmente lo scenario geopolitico ed il conflitto tra Russia e Ucraina.

Bollette, il Governo mette in campo altri milioni di euro

Gli analisti hanno messo a punto una serie di stime e di valutazioni sugli aumenti di prezzo per gli italiani. In base agli attuali scenari, i cittadini si troveranno a pagare sino a 1000 euro in più rispetto all’anno scorso. Le elaborazioni degli esperti prevedono una scenario anche peggiore per le partite IVA. In questo caso, il rincaro sarebbe sino al 150% rispetto ai costi del 2021.

Per garantire maggiore flessibilità ai cittadini nei pagamenti e per evitare una stangata vera e propria sui risparmi delle famiglie, il Governo ha previsto alcuni investimenti. Al fondo di 5 miliardi di euro dell’inverno si è ora aggiunto fondo aggiuntivo dal valore di 10 miliardi di euro.

Il budget di 15 miliardi di euro, servirà per abbattere i costi delle bollette, specialmente per gli italiani che hanno basso reddito e che sono in maggiore difficoltà economica. Con questo fondo, si presume un taglio del 10% sulle forniture della componente elettricità ed anche della componente gas rispetto al mese di marzo. Allo studio anche una riduzione dei costi delle forniture in vista della prossima stagione estiva.