Oggi torniamo a parlare delle prossime novità per il mercato smartphone che ha in serbo Realme. Durante questa settimana è infatti previsto un evento di lancio ufficiale.

Durante l’evento vedremo il nuovo Realme 9 5G, lo smartphone di gamma media che come al solito proverà a stupire con la sua scheda tecnica. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Realme 9: la variante europea avrà un processore Snapdragon

Nelle ultime ore sono trapelati importanti dettagli sulla variante del device che vedremo in Europa: rispetto alla versione asiatica che monta un processore MediaTek Dimensity 810, sul modello europeo vedremo un processore Snapdragon 695.

Sempre in termini di differenze, il display del modello europeo sarà in grado di proporre un refresh rate massimo di 120 Hz, invece che di 90 Hz come offerto dal modello commercializzato in Asia. Il sensore principale della fotocamera posteriore scatterà a 50 megapixel, mentre quello asiatico scatta a 48 megapixel.

Tutto il resto delle specifiche tecniche dovrebbe rimanere identico a quanto visto per Realme 9 5G venduto in Asia. Non ci resta che scoprire il prezzo di lancio, ne sapremo sicuramente di più a valle dell’evento del 12 maggio. Non vediamo l’ora di vederlo in diretta, sicuramente vi aggiorneremo con altre novità.