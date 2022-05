Nelle ultime ore sono giunte delle ottime notizie per i fan europei del colosso Realme. L’azienda infatti si sta preparando a lanciare anche nel Vecchio Continente gli smartphone della serie Realme 9 e l’interessante tablet Realme Pad Mini.

Il lancio ufficiale è fissato per il 12 maggio alle 13:00 e l’evento in questione sarà trasmesso in live streaming sui canali social dell’azienda. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Realme 9 e Realme Pad Mini stanno per arrivare in Europa

Realme 9 5G non ha ormai segreti: lo smartphone monta uno schermo da 6,5 ​​pollici Full HD+ con refresh rate a 90 Hz, un processore MediaTek Dimensity 810 e fino a 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. La fotocamera principale è da 48 megapixel mentre quella frontale è da 16 megapixel. A completare la dotazione hardware, troveremo una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida a 18 W.

Molto interessante anche Realme Pad Mini: il tablet monta un display da 8,7 pollici, una CPU Unisoc T616 e una GPU Mali-G57, uniti a 3 o 4 GB di RAM e 32 o 64 GB di memoria interna espandibile a seconda della variante scelta. L’unica fotocamera posteriore è da 8 MP, mentre quella frontale è da 5 MP. La batteria è da 6400 mAh.

Che dire, ormai i due dispositivi non hanno più segreti, resta da scoprire il prezzo con cui verranno lanciati in Europa, ma per farlo non dovremo attendere tanto, manca infatti meno di una settimana al lancio. Vi terremo aggiornati sul prezzo non appena sapremo qualcosa in più.