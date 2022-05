Unieuro raccoglie all’interno dell’ultimo volantino, una delle migliori campagne promozionali del 2022, mettendo sul piatto alcuni prodotti di altissimo livello, al giusto prezzo di vendita.

Risparmiare con Unieuro è decisamente più facile del previsto, dovete infatti sapere che gli acquisti possono essere completati in ogni negozio in Italia, come anche direttamente sul sito ufficiale dell’azienda. Quest’ultimo rappresenta il mezzo ideale per spendere poco senza spostarsi da casa, con consegna a domicilio gratis per ogni ordine di spesa superiore ai 49 euro.

Unieuro: le occasioni ed i prezzi più bassi del periodo

Innumerevoli prodotti sono in fortissima promozione da Unieuro, la scelta può partire dalla fascia alta della telefonia mobile, dove troviamo ad esempio gli ottimi Galaxy S22 e Galaxy S21+. Il più recente è chiaramente l’S22, disponibile a 929 euro, ma non è nemmeno da trascurare l’S21+, un modello assolutamente invidiabile, ancora più interessante data la richiesta finale di soli 699 euro.

Tutte le alternative del volantino sono decisamente più economiche, e promettono la possibilità di spendere al massimo 259 euro, per godere di Honor X8, Xiaomi 11T, Redmi Note 11, Oppo A16, Redmi 9C, Redmi Note 10 e altri ancora. Se volete approfondire il volantino, dovete collegarvi sul sito ufficiale; ricordiamo comunque che acquistando sfruttando l’e-commerce, permetterà di ricevere la merce a domicilio gratis.

Gli utenti che sceglieranno uno smartphone, inoltre, avranno anche la variante no brand, che prevede aggiornamenti decisamente più tempestivi, rispetto al modello brandizzato con un qualsiasi operatore telefonico.