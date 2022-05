Esselunga innalza vertiginosamente il livello degli sconti, con il lancio di una campagna promozionale veramente incredibile, perfetta per invogliare i consumatori a mettere mano al portafoglio, ed iniziare sin da subito ad acquistare.

Il volantino riparte da dove ci eravamo fermati, ovvero la più ampia disponibilità sul territorio nazionale, data la possibilità di acquisto in ogni negozio, senza differenze o vincoli particolari. Coloro che sceglieranno di recarsi personalmente, potranno affidarsi alla rateizzazione senza interessi, solo al superamento dei 199 euro di spesa.

Esselunga: questi sconti vi faranno impazzire

La nuova offerta tech del volantino Esselunga, rappresenta il giusto punto di partenza per gli utenti che vogliono effettivamente cercare di spendere pochissimo, godendo di prestazioni legate al “minimo indispensabile”.

Il modello coinvolto nella soluzione, è infatti il Samsung Galaxy A13, un prodotto che potete acquistare con un esborso finale di soli 179 euro, e che allo stesso tempo garantisce una scheda tecnica comunque discreta.

Osservandola da vicino notiamo la presenza di un potente processore octa-core da 2GHz di frequenza di clock, affiancato da 64GB di memoria interna e 4GB di memoria RAM, con display da 6,6 pollici di diagonale (IPS LCD). I plus non terminano qui, si contano ben 4 sensori fotografici posteriori, il cui principale è da 50 megapixel, con anche chip NFC per i pagamenti mobile ed una batteria da addirittura 5000mAh, utile per godere di una autonomia eccellente. Gli acquisti, lo ricordiamo, potranno essere completati praticamente in esclusiva nei negozi fisici.