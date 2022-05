Sconti sempre più interessanti attendono gli utenti in tutti i punti vendita Coop e Ipercoop, in questi giorni risulta possibile accedere a prodotti sempre più economici, con i quali riuscire a spendere poco o niente

Gli acquisti, se interessati, possono essere completati, per una volta almeno, non solo nei punti vendita sparsi per il territorio, ma anche direttamente online sul sito ufficiale, il quale promette la possibilità di godere della spedizione gratuita presso il domicilio, nel momento in cui la spesa dovesse essere superiore ai 19 euro, a prescindere dalla categoria coinvolta.

Coop e Ipercoop: tanti sconti per tutti

Gli sconti attivati da Coop e Ipercoop possono davvero far sognare ad occhi aperti tantissimi utenti in Italia, ma quali sono i prezzi più interessanti?

Uno di questi è sicuramente il Samsung Galaxy A53, un dispositivo appartenente alla fascia media della telefonia mobile, oggi caratterizzato da un prezzo di vendita che si aggira attorno ai 449 euro, e che promette ugualmente ottime prestazioni generali, con le dovute riduzioni. Volendo cercare di risparmiare al massimo, ma senza rinunciare poi così tanto, la scelta potrà ricadere direttamente sull’Oppo Find X3 Lite, il modello dello scorso anno, ma ancora oggi pronto per far sognare un numero crescente di consumatori.

Non mancano poi soluzioni del calibro di Realme C11, come anche Galaxy A03, Oppo Find X3 Lite e Motorola Moto E40. I dettagli del volantino sono disponibili solamente sul sito ufficiale, o recandosi in negozio.