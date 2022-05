Trony non si ferma più, anche a Maggio ha lanciato un nuovo interessante volantino con alle spalle un numero sempre crescente di promozioni da non perdere di vista, e prezzi sicuramente ammirevoli per i più.

Nel momento in cui sceglierete di avvicinarvi al volantino Trony, dovete comunque sapere che gli acquisti dovranno essere completati in esclusiva nei negozi fisici, poiché gli acquisti non sono effettuabili tramite l’e-commerce o il sito ufficiale dell’azienda. A prescindere da tutto questo, i prodotti sono interamente commercializzati con garanzia di 24 mesi, ed anche nella loro variante no brand.

Trony: offerte ed occasioni per tutti i gusti

Per cercare di invogliare il maggior numero di utenti all’acquisto, Trony ha ufficialmente lanciato il proprio black friday, una soluzione che punta a scontare i prodotti più interessanti, ponendoli a prezzi praticamente mai visti prima. I due modelli Android di cui consigliamo caldamente l’acquisto, sono Galaxy S20 FE e S21 FE, dispositivi in vendita a meno di 600 euro, ed entrambi in grado di garantire prestazioni più che adeguate.

Volendo invece puntare dritti verso il mondo Apple, la scelta potrà ricadere direttamente sull’iPhone 12, un dispositivo da soli 649 euro, con il quale è comunque possibile godere di prestazioni da top di gamma, accedendo alla variante da 64GB di memoria interna.

Tutte le offerte del volantino, ad ogni modo, possono essere visionate direttamente a questo link, che punta dritti verso il sito ufficiale.