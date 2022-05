Smartphone pieghevoli e smartwatch di nuova generazione non sono gli unici dispositivi Samsung al centro delle indiscrezioni più recenti. La stessa azienda ha rivelato di essere a lavoro su nuovi tablet da proporre al pubblico entro la fine di quest’anno. Una nuova variante di Samsung Galaxy Tab S6 Lite, un modello aggiornato di Galaxy Tab A7 Lite e un Galaxy S7 Fan Edition potrebbero quindi essere presto pronti a fare il loro debutto sul mercato.

Samsung Galaxy Tab: l’azienda si prepara al lancio dei nuovi modelli!

I nomi in codice di alcuni nuovi tablet Samsung Galaxy Tab sono apparsi in rete negli ultimi giorni nella pagina di supporto ufficiale di Samsung Francia. Stando a quanto emerso online, l’azienda potrebbe essere impegnata nella realizzazione di nuovi modelli di Galaxy Tab e tra questi potrebbero essere presenti un nuovo Galaxy Tab S6 Lite, una versione aggiornata di Galaxy Tab A7 Lite e un Galaxy S7 Fan Edition.

Al primo modello citato sembra essere associato il nome in codice SM-P619 e la presenza di un processore Snapdragon 720G. I nomi in codice SM-T630 e SM-T636B sembrano invece far riferimento al nuovo Tab S6 Lite con e senza connettività 5G. I due dispositivi avranno probabilmente display da 11 pollici. Restano sconosciute le specifiche tecniche del Galaxy Tab A7 Lite, dispositivo legato al nome in codice SM-T503.

Se tra le intenzioni del colosso vi è realmente quella di procedere con la presentazione dei nuovi tablet Galaxy Tab maggiori dettagli saranno sicuramente noti nel corso delle prossime settimane.