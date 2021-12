Il colosso sudcoreano Samsung ha da poco ampliato la sua offerta di tablet a basso costo. Nel corso delle ultime ore ha infatti presentato in veste ufficiale il nuovo Samsung Galaxy Tab A8 2021. Vediamo qui di seguito le sue caratteristiche principali.

Samsung Galaxy Tab A8 2021: arriva ufficialmente il nuovo tablet dell’azienda

In questi ultimi giorni sono emerse numerose indiscrezioni riguardanti il nuovo tablet a marchio Samsung, ma ora il noto colosso sudcoreano lo ha presentato ufficialmente sul mercato. Il nuovo Samsung Galaxy Tab A8 2021, in particolare, dispone sul fronte di un ampio display con una diagonale da 10.5 pollici. Si tratta di un pannello IPS LCD con una risoluzione pari a 1920 x 1200 pixel nel form factor di 16:10. Le cornici attorno al display sono simmetriche tra loro e lo spessore complessivo è di soli 6.9 mm (per un peso di 508 grammi).

Per quanto riguarda le prestazioni, l’azienda ha reso noto che è presente un processore più performante rispetto a quello dello scorso modello del 10%, ma non ha rivelato di quale si tratta. Vi ricordiamo però che, secondo i rumors, dovrebbe trattarsi del SoC Unisoc Tiger T612, ovvero un SoC con processo produttivo a 12 nm. Come tagli di memoria, abbiamo 3 o 4 GB di RAM e 128 GB di storage interno.

La connettività è affidata al Wi-Fi 5 e al Bluetooth 5.0. Troviamo anche il jack audio per le cuffie e la porta di ricarica USB Type C. Il nuovo tablet di Samsung sarà inoltre distribuito sia in versione solo Wi-Fi sia in versione con connettività LTE.

Il nuovo Samsung Galaxy Tab A8 2021 sarà distribuito in Europa nel corso delle prossime settimane, ma l’azienda non ha ancora comunicato i prezzi ufficiali. Stando ai rumors, dovrebbe aggirarsi attorno ai 230 euro.