YouTube TV ha fatto parlare di sè questo mese, in gran parte a causa delle numerose modifiche che il servizio ha subito negli ultimi mesi. Oltre all’introduzione del Picture-in-Picture (PiP) per i dispositivi iOS e all’aggiunta di diversi canali aggiuntivi alla sua formazione, tra cui The Weather Channel, YouTube TV sta ora ottenendo una funzionalità tanto attesa rivolta ai clienti che condividono i propri abbonamenti con altri membri della loro famiglia.

Sarà finalmente possibile per i clienti che hanno numerosi account YouTube sulla propria TV passare da uno all’altro al volo grazie a una nuova funzionalità di YouTube TV, uno dei più grandi servizi di streaming degli Stati Uniti e, per molti, anche migliore del tradizionale tv dal vivo. Dopo aver annunciato l’annuncio, YouTube TV ha rivelato che la nuova funzionalità sarebbe stata implementata negli account in più fasi durante le prossime settimane.

YouTube TV accresce la sua utenza negli Stati Uniti

Gli abbonati a YouTube TV possono creare tutti gli account aggiuntivi che desiderano per rendere la condivisione della famiglia ancora più comoda. Poiché l’app YouTube originale contiene già uno switcher che svolge la stessa funzione, la nuova funzione aggiunta andrà a vantaggio esclusivamente degli utenti di YouTube su dispositivi non Android/Google TV.

Per 65 dollari, YouTube TV, un servizio di streaming che fornisce televisione in diretta, video on demand e DVR basato su cloud da oltre 85 reti televisive, è disponibile negli Stati Uniti. YouTube TV, che è stato creato come sostituto dei tradizionali servizi televisivi in ​​diretta, sembra essere ancora più allettante in un mondo in cui le smart TV sono diventate lo standard.