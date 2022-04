Snap Inc. non è solo il team di sviluppo di Snapchat, ma è anche un produttore di hardware. I suoi occhiali intelligenti Spectacles sono stati presentati per la prima volta nel 2016 e da allora hanno subito numerose modifiche, incluso un paio basato su AR che deve ancora essere rilasciato. Il Pixy, un adorabile drone giallo progettato per essere una fotocamera volante, è l’ultima creazione hardware dell’azienda.

Il Pixy è un dispositivo compatto e tascabile con quattro minuscole eliche. Ha all’incirca le dimensioni del tuo palmo e pesa solo 101 grammi. Non c’è nemmeno un controller o una scheda SD, invece, c’è un quadrante della fotocamera per determinare come volerà il drone e le fotografie e le registrazioni vengono salvate nei tuoi ricordi all’interno dell’app Snapchat.

Snapchat continua a sorprendere

Le traiettorie di volo preconfigurate includono una tipica modalità fluttuante, un’opzione per orbitare intorno a te e un’opzione per camminare o correre al tuo fianco. Per interrompere una registrazione, metti semplicemente la mano sotto il drone e atterrerà nel palmo della tua mano. In termini di durata della batteria, dovresti aspettarti da cinque a otto voli prima che la batteria si esaurisca.

Questo non è un sostituto di un vero drone, ma se tutto ciò che vuoi fare è caricare film e fotografie scattate da angolazioni insolite sui tuoi account sui social media, sembra essere un ottimo alternativa. Ha anche una tracolla per portarlo con te ovunque tu vada. Il Pixy costa 230 euro circa e puoi acquistare un caricabatteria portatile (che viene fornito con altre due batterie) per ulteriori 20 euro, portando il totale a 250 euro. Sarà disponibile per l’acquisto negli Stati Uniti e in Francia e puoi registrarti per gli aggiornamenti sul sito Web Pixy in questo momento.