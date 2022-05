Coop e Ipercoop tornano a fare sentire la propria voce nel mondo della rivendita di elettronica, e dei beni di prima necessità, con il lancio di una campagna promozionale veramente molto speciale.

Al suo interno si possono trovare occasioni per tutti i gusti, adatte sia agli utenti che vogliono acquistare un nuovo smartphone, che a coloro che invece vorrebbero risparmiare al massimo sui beni di prima necessità. Tutte le offerte, ed i prezzi indicati, sono da considerarsi attivi solo ed esclusivamente in negozio, per accedervi sarà necessario recarsi personalmente presso gli stessi.

Coop e Ipercoop: le offerte sono le migliori

Il volantino di Coop e Ipercoop pare essere davvero inarrestabile, all’interno della corrente campagna promozionale si possono scovare tantissimi modelli e prodotti a prezzi quasi mai visti prima. Tralasciando le ottime riduzioni applicate sui beni di prima necessità, possiamo conoscere da vicino gli sconti applicati sulla tecnologia generale.

Qui si parte dall’ottimo Oppo Find X3 Lite, un prodotto relativamente economico, in quanto è acquistabile a soli 299 euro, ma con alle spalle una serie di specifiche tecniche di altissimo livello, in grado di contrastare i modelli da 500 euro del 2022.

Non mancano ovviamente riferimenti anche a prodotti decisamente più economici, come realme c31, Galaxy A03s o anche Galaxy A53s, tutti proposti alle più classiche condizioni di vendita. Per ogni altra informazione, o sconto relativo al volantino Coop e Ipercoop, raccomandiamo caldamente di aprire quanto prima le pagine che trovate qui.