Il volantino Bennet supera abbondantemente le offerte delle dirette concorrenti del mercato nazionale, promettendo al consumatore finale un risparmio assolutamente degno di nota, a prescindere dalla qualità del prodotto selezionato.

Coloro che vorranno effettivamente acquistare in questi giorni, devono comunque sapere che i prezzi sono bassi solo ed esclusivamente nei negozi fisici, non sarà in nessun modo possibile accedervi tramite il sito ufficiale o recandosi altrove sul territorio. In parallelo, i prezzi sono da considerarsi inclusivi di variante no brand per la telefonia mobile, ed anche garanzia di 24 mesi, in modo da coprire tutti gli eventuali difetti di fabbrica.

Bennet: queste offerte sono da far perdere la testa

Offerte veramente assurde vi attendono direttamente da Bennet nel breve periodo, sarà infatti possibile acquistare la tecnologia, spendendo cifre relativamente ridotte, anche scegliendo il mondo Apple.

I due modelli effettivamente coinvolti, sono legati a mondi differenti, da un lato troviamo l’eccellente Apple MacBook Air, acquistabile nel periodo corrente dietro il pagamento di 999 euro, dall’altro invece troviamo un prodotto leggermente più datato, quale è appunto l’Apple iPhone 12, ma comunque in grado di garantire prestazioni eccellenti, dietro il pagamento di un corrispettivo di circa 699 euro.

Tutte le altre proposte racchiuse all’interno della corrente campagna promozionale, riescono comunque a far sognare i consumatori, con prezzi decisamente molto bassi, tra queste troviamo Alcatel 1SE, Galaxy S20 FE, Galaxy A33s, Galaxy A03s o similari. I dettagli dell’ottima campagna promozionale sono raccolti direttamente sul sito ufficiale.