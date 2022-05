Possiamo dire che Google Stadia non ha reso quanto Mountain View avrebbe sperato, ma sotto il punto di vista dell’infrastruttura e della qualità del servizio resta un riferimento nel settore.

Secondo le ultime indiscrezioni sembra proprio che Google stia preparando un miglioramento, come emerge dalla versione 4.13 dell’app per dispositivi Android. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Google Stadia: novità in arrivo?

Scavando nel codice, infatti, 9to5Google ha scovato dei nuovi comandi a schermo personalizzati. Significa che verrà mostrata a schermo un’icona che rappresenta l’azione legata alla pressione del salto. e quindi il salto, la corsa, il lancio di una granata, e così via. Si tratta di un miglioramento intelligente, che una volta implementato è capace di rendere molto più intuitivo e dunque immediato e digeribile il rapporto con i comandi touch.

Un’altra novità interessante emersa frugando nel codice della versione 4.13 dell’app di Stadia riguarda la risoluzione: attualmente infatti quella dello streaming per il gioco su mobile si ferma a 1080p. Ma le cose presto potrebbero cambiare: all’interno del codice infatti viene menzionato “UPTO_1440P”, che suggerisce come in lavorazione possa esserci la capacità di fornire lo streaming a 1440p su mobile.

Scelta che peraltro, calzerebbe a pennello il Pixel 6 Pro e la risoluzione del suo display. Tuttavia, non possiamo ignorare la possibilità che questo riferimento abbia a che fare in realtà con l’applicazione di Stadia per Android TV. Non ci resta che attendere per scoprire tutti i dettagli.