Trony supera di gran lunga le migliori aspettative degli utenti, rilanciando una campagna promozionale dalle promesse incredibili, al cui interno si trovano sconti pazzeschi e prezzi quasi mai visti prima d’ora.

Il volantino riesce a far sentire la propria voce in un mercato intriso di offerte e di concorrenza, mettendo sul piatto occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire, ed una qualità generalmente invidiabile. I prezzi, come al solito del resto, sono da considerarsi solamente attivi nei punti vendita fisici, non sul sito ufficiale o comunque altrove in Italia.

Trony: attenzione a questi nuovi sconti speciali

Trony promette agli utenti un risparmio davvero irrinunciabile, in questi giorni sono stati messi a disposizione sconti veramente pazzeschi, con validità fino al 4 maggio 2022, ricordiamo in ogni singolo negozio sul territorio nazionale.

Il modello che maggiormente ha attirato la nostra attenzione, è senza dubbio il Samsung Galaxy S21 FE, un prodotto davvero recentissimo, reso disponibile sul mercato da pochi mesi, ed oggi acquistabile dal pubblico dietro il pagamento di un contributo di soli 499 euro. Gli utenti che invece vorranno affidarsi al mondo apple, troveranno la possibilità di acquistare l’eccellente Apple iPhone 12, dietro il pagamento di un contributo finale di 649 euro (la variante è da 128GB di memoria).

Gli altri modelli in promozione sono tutti legati alla fascia più bassa della telefonia, e vanno a coinvolgere TCL 20SE, TCL 20L+, Motorola Moto G31 o anche Galaxy A52. Ogni altra informazione in merito al corrente volantino, è rimandata direttamente alle pagine che trovate sul sito.