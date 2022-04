Ultimi minuti di disagio per numerosi utenti utilizzatori della nota app di messaggistica istantanea di Mark Zuckerberg. Sono infatti da poco arrivate numerose segnalazioni di malfunzionamenti e disservizi di WhatsApp in tutta Italia. Gli utenti sembrano impossibilitati sia ad inviare messaggi che a riceverli e non sembra possibile nemmeno effettuare delle chiamate o videochiamate.

WhatsApp Down: numerose segnalazioni di disservizi e malfunzionamenti in Italia

In questi ultimi minuti sono arrivate numerose segnalazioni da parte degli utenti su un malfunzionamento dell’app di messaggistica istantanea di Zuckerberg. Sembra, quindi, che WhatsApp sia nuovamente Down in tutta Italia. Nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, sembra che il problema non sia ancora stato risolto dato che molti utenti stanno ancora segnalando disservizi e malfunzionamenti.

Come già accennato, in molti si sono accorti attorno alle ore 22 e 20 di non poter più né inviare né ricevere messaggi ai propri contatti. Gli utenti sono stati anche impossibilitati ad effettuare chiamate e videochiamate e gli ultimi accessi dei contatti non sono visualizzabili. In alcuni casi, l’applicazione sembra che si sia ripresa per pochi secondi, per poi tornare a non funzionare più. Sul sito web downdetector, in particolare, ha riscontrato un picco delle segnalazioni attorno alle ore 22 e 33, con un numero di segnalazioni molto elevato pari a ben 16.079. Al momento, le segnalazioni sembrano essere leggermente diminuite, con un numero pari a 12.481 segnalazioni attorno alle ore 22 e 48.

Nell’attesa che la situazione si sistemi al più presto, gli utenti si stanno sfogando sulle altre piattaforme social disponibili, in particolare su Twitter.