Uno dei punti deboli dei dispositivi pieghevoli ormai tanto acclamati dagli utenti sembra essere ancora la fragilità del display causata dalla necessità di creare pannelli sottili e flessibili.

Resistenza e flessibilità sono caratteristiche fondamentali per la messa a punto di smartphone e altri dispositivi pieghevoli e proprio su di esse si concentrano le aziende produttrici durante la fase di sviluppo.

Display pieghevoli: sviluppato un nuovo pannello indistruttibile!

Un team di scienziati della Standford University ha sviluppato un nuovo display pieghevole indistruttibile. Il pannello realizzato dai ricercatori potrebbe essere la soluzione adeguata al fine di dar vita a futuri smartphone e dispositivi pieghevoli resistenti e dal design intrigante.

Facendo ricorso a un particolare materiale, infatti, il display sarebbe in grado di allungarsi come se fosse un normalissimo elastico. Inoltre, la fragilità non sarebbe più un problema per gli sviluppatori. Il pannello sarebbe infatti costituito da ben sette strati che lo rendono praticamente indistruttibile senza intaccarne la plasticità.

La nuova creazione è frutto di anni di ricerche e studi sull’adozione di un materiale chiamato Super Yellow, un polimero flessibile particolare per la sua capacità di emanare luce gialla. I ricercatori di Stanford avrebbero scoperto il Super Yellow nell’ormai distante 2019 e grazie ad esso avrebbero poi riposto l’attenzione su ulteriori materiali tramite i quali ottenere luce di colori differenti. Le ricerche hanno consentito la creazione del nuovo pannello che, oltre a garantire una resistenza mai vista, vanterà delle ottime qualità grafiche.