Porsche ha presentato al mondo la nuovissima 911 Sport Classic, un inno ed un omaggio alla tradizione motoristica che il brand tedesco rappresenta nel panorama automotive. La vettura fa parte della collezione Heritage Design ed è il secondo progetto di quattro previsti.

La Porsche 911 Sport Classic nasce per celebrare la 911 originale commercializzata tra 1964 e il 1973) oltre che la 911 Carrera RS 2.7. La vettura sarà realizzata in soli 1.250 esemplari e la commercializzazione inizierà a partire da luglio 2022.

Gli elementi distintivi della 911 Sport Classic sono la carrozzeria ampia, lo spoiler posteriore fisso in stile “ducktail” della Carrera RS 2.7 e il tetto a doppia bolla. Sarà caratteristico anche il colore della carrozzeria definito Sport Grey Metallic, derivante dal Fashion Grey utilizzato per la Porsche 356. Inoltre, sarà possibile scegliere anche tra le colorazioni Black, Agate Grey Metallic, Gentian Blue Metallic. Come ulteriore elemento di stile si potrano aggiungere anche le strisce da corsa gemelle che correranno dal paraurti anteriore a quello posteriore passando per il cofano e il tettuccio.

Porsche 911 Sport Classic è certamente una vettura da collezione che però può vantare 550 cavalli e il cambio manuale per celebrare la tradizione

Sotto il cofano troverà spazio un motore sei cilindri da 3.7 litri, dotato di un sistema a doppio turbo in grado di erogare circa 550 cavalli. La trazione sarà posteriore con una particolarità che sarà apprezzata dai puristi. Porsche ha scelto di dotare la 911 Sport Classic di un cambio manuale a sette rapporti.

Come confermato da Alexander Fabig, Vice Presidente Individualization and Classic: “I modelli Heritage Design rappresentano i concept più emozionanti della gamma Porsche. L’approccio unico del Dipartimento Stile, in accordo con il Dipartimento Exclusive Manufaktur, permette di reinterpetare i modelli iconici di 911 e rivitalizzare design e feature provenienti dagli anni ’50 fino agli anni ’80“.

Per il momento, le edizioni limitate della gamma Heritage Design saranno quattro in totale. Lo scorso anno è stata presentata la 911 Targa 4S Heritage Design Edition con elementi di design ripresi dagli anni ’50 e ’60. La collaborazione inoltre si è estesa anche a Porsche Design attraverso la realizzazione di cronografi esclusivi di altissima qualità destinati agli acquirenti delle vetture.